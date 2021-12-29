ДТП на западе Грузии лишило жизни двух человек

29 дек. 22:18

В Грузии на объездной дороге Кобулети столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли два человека, включая ребенка.

Также шестеро человек пострадали в результате автоаварии, в том числе четверо детей, сообщает Sputnik Грузия.

По данным представителей клиники, один из пострадавших находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".