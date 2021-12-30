На что США потратят свой ближневосточный военный бюджет

В начале недели американский президент Джо Байден подписал ежегодный оборонный бюджет, предоставив администрации колоссальные $778 млрд на обеспечение национальной безопасности и оборонные нужды в следующем году, пишет Middle East Eye.

Закон о национальной обороне (NDAA) на 2022 год был подписан по итогам 2021 года, в котором американские военнослужащие были выведены из Афганистана после двух десятилетий военных действий, объявления Байденом об окончании поддержки коалиции под руководством Саудовской Аравии, ведущей наступление в Йемене, а также была прекращена миссия в Ираке, хотя военные и остались в стране для поддержки местных сил.

Несмотря на значительные изменения военно-политической концепции, сумма, выделенная Пентагону, высока как никогда: бюджет на следующий год превышает текущий на 5% и на $25 млрд больше, чем Байден изначально закладывал на оборону.

В военном бюджете, предназначенном для Ближнего Востока, произошли некоторые изменения, поскольку администрация Байдена продолжает смещать фокус внимания в сторону Китая. Тем не менее большая часть средств пойдет на те же цели, что и в прошлом году.

Финансирование борьбы против ИГИЛ*

Как и в 2021 году, в оборонном бюджете на 2022 год сотни миллионов долларов заложены на операции по обеспечению безопасности в рамках деятельности Фонда по подготовке персонала и обеспечению борьбы против ИГИЛ*: $345 млн для Ирака и $177 млн для Сирии.

Средства будут выделены даже несмотря на то, что в начале месяца США официально объявили о прекращении боевой миссии в Ираке. Американские военные останутся в стране для обеспечения поддержки иракской армии.

Группировка ИГИЛ* захватила значительные территории Ирака в ходе стремительного наступления в 2014 году. Но вскоре отступила под натиском антитеррористической коалиции под руководством США. Вашингтон возглавляет коалицию стран, ведущих в Ираке борьбу с ИГИЛ* с 2014 года.

Хотя присутствие ИГИЛ* значительно сократилось за последние годы, американские и иракские контртеррористические агентства утверждают, что группировка по-прежнему способна совершать немасштабные, низкотехнологические атаки, в основном в сельской местности, в результате которых гибнут люди.

В начале месяца боевики ИГИЛ* убили одного мирного жителя и четверых солдат из Пешмерги, главной военной силы Регионального правительства Курдистана, которое управляет полуавтономным регионом на севере Ирака. По данным служб безопасности, в ходе атаки были ранены еще шесть человек.

Подарки для Израиля

Военная помощь Израилю - привычная статья расходов оборонного бюджета США и 2022 год не стал исключением. Тель-Авиву будет предоставлено $108 млн на закупку комплектующих для тактической системы ПРО ”Железный купол”, рассчитанной на перехват ракет малой дальности и производимой совместно США и Израилем. Еще $62 млн будет потрачено на противоракетную систему Arrow3 и $20 млн - на ”Пращу Давида”.

Бюджет также предусматривает грант на сумму $6 млн для разработки и развития программы кибербезопасности. В прошлогодний оборонный бюджет была включена ежегодная помощь Израилю в размере $3,3 млрд до 2026 года.

Финансирование США израильской системы ”Железный купол” привлекло особенное внимание в сентябре и октябре, когда демократы Палаты представителей решили убрать пункт о предоставлении миллиарда долларов на воздушную систему ПРО из закона о временных расходах. Тем не менее средства были позже одобрены в отдельном законопроекте, который был принят абсолютным большинством: 420 голосов за, 9 против и двое воздержавшихся.

Удары Саудовской Аравии по Йемену

Закон об оборонном бюджете призывает администрацию Байдена разобраться, принимало ли королевство участие в нападениях на Йемен, которые привели к гибели мирных граждан. NDAA также запрещает дозаправку любых неамериканских воздушных судов, участвующих в йеменской войне. Несмотря на оппозицию в Конгрессе, условия были включены в бюджет в виду отношения Байдена к Йеменской войне. В начале года президент объявил о прекращении поддержки коалиции под руководством Саудовской Аравии, ведущей в Йемене борьбу с хуситами, которым помогает Иран. Он, правда, заявил, что страна будет содействовать оборонным усилиям королевства. Многие высокопоставленные члены Конгресса призвали к более решительным мерам и полному прекращению американской поддержки коалиции, управляемой Эр-Риядом, но их усилия оказались безрезультатными.

В декабре Сенат одобрил продажу Саудовской Аравии современных ракет средней дальности класса ”воздух-воздух”, ракетных установок и других вооружений. В результате 6 лет войны в Йемене разразился самый серьезный гуманитарный кризис в мире: 20,7 млн человек, 66% населения, в том числе 11,3 млн детей нуждаются в помощи.

Марокко и Западная Сахара

В одном из пунктов нового NDAA говорится, что, возможно, в будущем году средства на поддержку вооруженных сил Марокко в рамках многосторонних маневров с участием США выделены не будут до тех пор, пока Пентагон не удостоверится, что Рабат ”привержен поиску приемлемого для всех сторон политического решения в Западной Сахаре”.

В конце своего срока в качестве президента США Дональд Трамп признал Западную Сахару частью Марокко в качестве вознаграждения для Рабата за нормализацию отношений с Израилем. Десятки американских законодателей призывали администрацию Байдена отменить решение его предшественника, но президент официально не делал никаких заявлений по этому поводу. Однако в мае информационное агентство Axios сообщило, что госсекретарь Энтони Блинкен заверил своего марокканского коллегу, что США не будут отменять решение Трампа.

Западная Сахара, территория на северо-западе Африки, занимающая площадь в 266 тысяч квадратных километров, находилась под испанской оккупацией до 1975 года. С тех пор территория де-факто контролируется Марокко. Тем не менее Фронт ПОЛИСАРИО продолжает добиваться независимости самопровозглашенной Сахарской арабской демократической республики. Периодически обостряющийся конфликт уже привел к перемещению более 100 тысяч жителей Западной Сахары, большинство из которых на размещено в алжирских лагерях.

*ИГИЛ – движение запрещено в РФ