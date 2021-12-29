В Дагестан доставили эскиз панорамы "Штурм Ахульго"

29 дек. 22:07

Эскиз работы известного художника Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" будет экспонироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова и предпринимателя Камиля Халилова.

Напомним, эскиз картины о событиях Кавказской войны Халилов приобрел в аукционном доме Christie’s в Лондоне. В среду эскиз был доставлен в Махачкалу.

Амирханов выразил благодарность Халилова за такое решение, подчеркнув, что это важное событие для Дагестана.

"Это пример, когда дагестанец думает о своих земляках, вносит вклад в культуру родного региона. Теперь любой желающий сможет ознакомиться с произведением искусства", - приводит его слова "Аргументы и факты".

По словам бизнесмена, изначально планировалось привезти эскиз в Дагестан для экспонирования, чтобы все, кто увлекается искусством, смогли увидеть его.

Увидеть панораму "Штурм аула Ахульго" жители республики смогут уже в конце января.