Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Алматы

29 дек. 22:26

Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, в Алматы. Об этом сообщают казахские СМИ.

Авария произошла на перекрестке улиц Макатаева и Валиханова. Как рассказали очевидцы, водитель Kia Seed не заметил девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу, и на полном ходу сбил ее, затем проехал еще несколько метров и только тогда остановился, передает Sputnik Казахстан.

Пострадавшую с многочисленными травмами и переломами разной степени тяжести госпитализировали, она помещена в реанимацию.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.