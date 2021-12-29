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Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Алматы

Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Алматы

Автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, в Алматы. Об этом сообщают казахские СМИ.

Авария произошла на перекрестке улиц Макатаева и Валиханова. Как рассказали очевидцы, водитель Kia Seed не заметил девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу, и на полном ходу сбил ее, затем проехал еще несколько метров и только тогда остановился, передает Sputnik Казахстан.

Пострадавшую с многочисленными травмами и переломами разной степени тяжести госпитализировали, она помещена в реанимацию.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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