Российский постпред в Вене встретился со спецпосланником США по Ирану

29 дек. 22:09

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Тесные консультации и координация между российской и американской делегациями в ходе венских переговоров являются важной предпосылкой для прогресса в вопросе восстановления СВПД", - пояснил российский дипломат.

Ульянов выразил мнение, что участникам венских переговоров стоит ориентироваться на заключение соглашения к началу февраля.

Ранее постпред заявлял, что все переговорщики намерены не терять времени и стремятся к максимально быстрому восстановлению сделки.