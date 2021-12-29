Стали известны темы, которые Вашингтон намерен обсудить с Москвой

29 дек. 21:54

США планируют обсудить с Россией европейскую безопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ, проект договора с НАТО в Совете Россия — НАТО. Об этом сообщил представитель Белого дома.

По его словам, у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, Вашингтон готов обсудить "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием.

Он также добавил, что предложения Москвы к НАТО в Белом доме считают уместным проговаривать на площадке альянса.