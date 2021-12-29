Дополнительные рейсы появились на всех видах транспорта на праздниках в Узбекистане

29 дек. 21:53

Минтранс Узбекистана на время новогодних праздников запускает дополнительные рейсы на всех видах транспорта, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Авиакомпания Uzbekistan airways с 27 по 30 декабря осуществит 10 дополнительных рейсов: три по маршруту Ташкент-Ургенч, по два - по направлениям Ташкент-Нукус и Ташкент-Бухара, по одному - по направлениям Ташкент-Карши, Ташкент-Наманган, Ташкент-Термез.

Помимо прочего, в эти дни из столицы в Нукус, Бухару и Ургенч будут летать не 150-местные воздушные суда А320, а Boeing 757 и Boeing 767 - это 184 и 247 мест соответственно, что позволит увеличить количество мест на 427, передает Sputnik Узбекистан.

Что касается железной дороги, то из Ташкента в Бухару с 25 декабря по 10 января будет ежедневно ходить высокоскоростной электропоезд "Афросиеб".

По маршруту Ташкент-Бухара-Ургенч на время с 27 по 29 декабря было запущено два дополнительных поезда, к пассажирским составам, которые направлялись из Ташкента в Термез, Нукус и Ургенч, было добавлено по четыре плацкартных вагона.

Открыты также дополнительные автобусные рейсы по маршрутам Ташкент-Нукус, Ташкент-Бухара, Ташкент-Джизак, Ташкент-Карши, Ташкент-Навои, Ташкент-Самарканд, Ташкент-Термез, Ташкент-Сырдарья, Ташкент-Ургенч.