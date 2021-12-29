Парламент Грузии в первом чтении запретил курить в такси

29 дек. 21:46

Парламент Грузии сегодня на внеочередном заседании в первом чтении принял пакет поправок, ужесточающий меры против курения. Трансляция голосования в прямом эфире велась на сайте законодательного органа.

Согласно принятому законопроекту, за курение в такси и водном транспорте придется заплатить штраф в размере 200 лари (более $64), в частном автомобиле в присутствии несовершеннолетних - 50 лари (более $16), передает ТАСС.

Если нарушение будет совершено повторно в течение одного года, то сумма штрафа увеличится вдвое.