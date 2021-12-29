Россия и Египет обеспечат продовольственную безопасность в Африке

Египет и Россия собираются создать логистическую свободную зону в Каире для хранения зерна. Она обеспечит продовольственную безопасность Египта и будет полезна соседним странам.

Al-Monitor сообщает, 14 декабря министр снабжения и внутренней торговли Египта Али аль-Мосельхи встретился в Каире с российским заместителем министра сельского хозяйства Сергеем Левиным. Они обсудили установление египетско-российского партнерства по производству зерна в Египте, а также создание логистической свободной зоны для хранения пшеницы в Каире с изначальным объемом в миллион тонн в год.

Аль-Мосельхи отметил, что Россия - главный торговый партнер Египта, с которым обсуждается возможность партнерства в сфере торговли зерном в стране. По словам министра, сотрудничество должно стать ядром для достижения стабильности в торговле стратегическими товарами и укрепления продовольственной безопасности в Каире и соседних странах, как арабских, так и африканских.

Министр добавил, что также обсуждалась идея создания резервуаров для хранения растительных масел. Было решено сформировать комитет, который будет изучать и следить за реализацией предложений с целью подготовить меморандум о взаимопонимании и кооперации прежде, чем идеи будут осуществлены.

Египет - крупнейший в мире импортер пшеницы. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики, Египет в 2019 году импортировал примерно 12,5 млн тонн пшеницы на сумму $3 млрд и 12,9 млн тонн на сумму $3,2 млрд в 2020 году.

Импорт египетского правительства составил 5,5 млрд тонн в 2021 году в дополнение к 3,5 млн тонн, собранным местными фермерами. Россия - один из крупнейших экспортеров пшеницы в мире.

Рашад Абдо, экономист из Египта и президент Египетского форума политических и стратегических исследований рассказал Al-Monitor, что египетско-российское партнерство в сфере торговли и хранения зерна - очень важный шаг в достижении продовольственной безопасности в Египте и на африканском континенте. ”Эти страны - самые крупные импортеры зерна в мире. Их продовольственная безопасность в настоящий момент под угрозой из-за пандемии и изменения климата”, - сказал эксперт.

Он высоко оценил российско-египетские переговоры, но подчеркнул необходимость ускорения осуществления согласованных шагов. По его словам, обеим странам и соседним государствам пойдет на пользу такое партнерство. Будет достигнута необходимая стабильность в торговле стратегически важными для обеспечения продовольственной безопасности товарами. Российская экономика, в свою очередь, выиграет от такого партнерства за счет гарантированных продаж своей продукции.

Абдо считает необходимым ускорить разработку политики для увеличения местного производства посредством стимулирования фермеров на обработку больших площадей с целью получения прибыли. По его мнению, таким образом Египет будет не зависеть в будущем от мировой политики и климатических изменений.

”Одна из проблем развивающихся стран - отсутствие стабильной политики, за счет чего они становятся уязвимыми в меняющихся глобальных условиях, а их продовольственная безопасность постоянно находится под угрозой”, - отметил эксперт.

Адель Амер, директор Египетского центра политических, экономических и социальных исследований считает, что египетско-российское сотрудничество в сфере торговли и хранения зерна имеет колоссальную важность для африканского континента и является серьезным шагом на пути к достижению продовольственной безопасности и стабильности. ”Такое партнерство также выгодно и для России. Ситуация абсолютно выигрышная для обеих сторон”, - сказал эксперт.

По его словам, Египет всегда волновала судьба африканского континента. ”Египетско-российское партнерство - один из приоритетов Каира с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности всей Африки за счет стабильных поставок стратегически важных товаров, особенно на фоне пандемии и климатических изменений”.

Он считает, что в следующем году партнерство между двумя странами активизируется, особенно учитывая общность взглядов и взаимопонимание по ряду вопросов. ”Египетский рынок привлекателен с точки зрения инвестиций, а также как точка доступа на африканский рынок, - добавил Амер. - В интересах двух сторон продолжать укреплять взаимовыгодное сотрудничество”.

Йомн аль-Хамаки, профессор экономики из Университета Айн-Шамс и экс-глава парламентского комитета по экономике верит, что партнерство станет успешным, учитывая, что Египет - крупнейший импортер пшеницы, а Россия - крупнейший экспортер. ”Обе страны, да и весь континент, должны быть заинтересованы в таком партнерстве”.

Эксперт высоко оценивает роль Египта в обеспечении продовольственной безопасности на африканском континенте и поддержании стабильности с точки зрения стратегических важных товаров, в том числе и посредством партнерства с Россией по созданию логистической свободной зоны для хранения зерна в Каире. По мнению Йомн аль-Хамаки, тот факт, что Египет - крупнейший покупатель пшеницы убедит Москву активизировать усилия по достижению поставленных целей: ”Египетский рынок откроет российской продукции весь африканский рынок. Такое сотрудничество не только обеспечит стабильные поставки стратегически важных товаров для Египта и других африканских государств, укрепив их продовольственную безопасность, но и усилит египетско-российское влияние в Африке”.