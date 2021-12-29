Путин: "Северный поток-2" снизит стоимость газа в Европе

29 дек. 21:20

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины

"Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все те страны, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе, в том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа, российского происхождения, они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене", - приводит слова Путина РИА Новости.

По словам главы государства, Киев не покупает напрямую российский газ по политическим причинам и вынужден покупать его по ценам от $1000 и выше за тысячу кубометров.