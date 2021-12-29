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Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Такое сообщение опубликовано на сайте российского Кабмина.

"Главы правительств обсудили ключевые вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - сказано в нем.

Кроме того, Мишустин и Пашинян рассмотрели ключевые совместные задачи в борьбе с Covid-19.

Главы правительств также обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством.

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