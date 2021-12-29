Экстремистов-грабителей задержали в Москве

29 дек. 20:57

Полицейские штурмом взяли квартиру с представителями запрещенного в России экстремистской объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра".

Было установлено, что 28 октября трое преступников ворвались в частный дом в городе Солнечногорск, избили и связали хозяев и вынесли оттуда деньги, а также драгоценности на сумму в 15 млн рублей, сообщает Lenta.ru.

Полиция установила адрес проживания грабителей. При штурме они не оказали сопротивления. В ходе обыска в квартире были обнаружены электрошокер, дальномер, радиостанции и, возможно, краденные украшения.