Узбекистан вернулся к полноценным поставкам энергии Афганистану

29 дек. 20:32

Узбекистан полностью возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго РУз.

"Сокращение поставок на 50% было связано с выведением в ремонт одной из двух линий электропередачи мощностью 220 кВт", - цитирует его ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ремонтные работы завершены, и электричество поставляется в прежнем объеме.

Напомним, компания "Национальные электрические сети" Узбекистана в 2019 году заключила десятилетий контракт с афганской энергетической компанией "Да Афганистан брешна ширкат" (DABS), согласно ему годовой объем поставок должен составлять 6 млрд киловатт-часов электроэнергии.