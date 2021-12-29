Жертвами ДТП в Грузии стали двое иностранцев

29 дек. 20:06

В результате автоаварии на дороге близ населенного пункта Жинвали в Грузии погибли три человека, включая двух зарубежных граждан, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, минивэн сорвался с обрыва после столкновения с легковым автомобилем. Погибшими были мать с ребенком, приехавшие из Болгарии, а также еще один человек, который скончался в больнице.

Помимо этого, в происшествии пострадали еще пять человек.

Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек".