Жертвами ДТП в Грузии стали двое иностранцев

В результате автоаварии на дороге близ населенного пункта Жинвали в Грузии погибли три человека, включая двух зарубежных граждан, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным ведомства, минивэн сорвался с обрыва после столкновения с легковым автомобилем. Погибшими были мать с ребенком, приехавшие из Болгарии, а также еще один человек, который скончался в больнице.
Помимо этого, в происшествии пострадали еще пять человек.
Отмечается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек".