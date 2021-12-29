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Белый дом: Байден и Путин проведут телефонный разговор

Белый дом: Байден и Путин проведут телефонный разговор

Президент США Джо Байден завтра проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

По ее словам, главы государств рассмотрят "ряд тем, включая предстоящие ... переговоры с Россией", передает CNN.

Хорн утверждает, что инициатором разговора выступила российская сторона. Байден же выразил готовность провести переговоры, так как полагает, что в случае с Россией "ничто не сможет заменить прямой диалог между лидерами".

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