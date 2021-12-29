Участники массовой драки в Махачкале получили наказание

29 дек. 19:57

Семеро участников массовой потасовки в центре Махачкалы оштрафованы на две тыс рублей, сообщает пресс-служба Советского районного суда столицы Дагестана.

"Постановлениями Советского районного суда Махачкалы от 29.12.2021 семь жителей Махачкалы, оказавшие неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова в Махачкале произошла массовая драка с участием около 40 человек. В МВД Дагестана заявили о задержании семерых участников потасовки.