Главврач районной больницы обвиняется в растрате миллионов рублей в Дагестане

29 дек. 19:56

В Дагестане открыто уголовное дело о растрате бюджетных средств, в которой подозревается главврач районной больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Установлено, что руководитель районного медучреждения нанес ущерб на сумму порядка 16 млн рублей.

По данным правоохранителей, в 2014 году он заключил с коммерческой фирмой договоры на поставки лекарств и расходных материалов для больницы на сумму более 22,8 млн рублей.

"Подозреваемый лично получил предусмотренные контрактами материальные ценности, однако на склад больницы поступила лишь их часть на сумму менее 7 млн рублей. Остальные лекарственные средства и расходные материалы были похищены", - пояснили в пресс-службе.

С главврача взята подписка о невыезде.