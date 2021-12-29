Британские врачи назвали специфичный симптом "омикрона"

29 дек. 19:44

Люди, заболевшие омикрон-штаммом коронавируса, могут испытывать "туман в голове", передает Express со ссылкой на приложение ZOE COVID.

Авторы статьи указывают, что при заражении новым вариантом вируса "традиционные" симптомы, такие как кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не возникать - их не было приблизительно у половины зараженных в Лондоне.

При этом у больных наблюдаются иные симптомы, в том числе "мозговой туман", то есть "вялое, расплывчатое и нечеткое" мышление.

По словам врача Эндрю Бадсона, его причиной могут стать вызванные коронавирусом повреждения легких, сердца, почек и других органов.

Важно, что в случае "омикрона" такое состояние появляется с самого начала заражения, а не через долгое время, как при "длительном ковиде".