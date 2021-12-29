В Киеве заявили, что не признают паспорта России, выданные жителям Крыма и Донбасса

29 дек. 19:24

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не будет признавать выдачу жителям Крыма и Донбасса российских паспортов

"Мы понимаем, что это незаконно, и мы об этом заявляли. Украина не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные таким образом", - приводит ее слова ТАСС.

Верещук также сообщила, что власти Украины не признают вакцинацию жителей Донбасса от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" либо "Спутник Лайт", вообще не стоит", - подчеркнула она.