В Киеве заявили, что не признают паспорта России, выданные жителям Крыма и Донбасса

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не будет признавать выдачу жителям Крыма и Донбасса российских паспортов
"Мы понимаем, что это незаконно, и мы об этом заявляли. Украина не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные таким образом", - приводит ее слова ТАСС.
Верещук также сообщила, что власти Украины не признают вакцинацию жителей Донбасса от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать "Спутник" либо "Спутник Лайт", вообще не стоит", - подчеркнула она.