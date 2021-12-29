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Врач рассказал, кому лучше воздержаться от икры

Врач рассказал, кому лучше воздержаться от икры

Детям младше трех лет не стоит есть красную икру, об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Логинов.

"До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра - очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться", - пояснил он "Газете.ru".

По словам специалиста, в целом лучше покупать слабосоленую икру без консервантов.

Кроме того, уточнил врач, этот продукт может вызывать аллергию, так что стоит посоветоваться с педиатром перед тем, как давать его маленьким детям.

Гастроэнтеролог добавил, что злоупотреблять икрой также может быть вредно: соль и консерванты могут спровоцировать отечность. Две-три чайные ложки в день - идеальная доза, указал он.

Логинов уточнил, что икра очень полезна: в ней есть фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.

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