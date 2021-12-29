Врач рассказал, кому лучше воздержаться от икры

29 дек. 19:23

Детям младше трех лет не стоит есть красную икру, об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Логинов.

"До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра - очень тяжелый продукт, с которым желудок ребенка может не справиться", - пояснил он "Газете.ru".

По словам специалиста, в целом лучше покупать слабосоленую икру без консервантов.

Кроме того, уточнил врач, этот продукт может вызывать аллергию, так что стоит посоветоваться с педиатром перед тем, как давать его маленьким детям.

Гастроэнтеролог добавил, что злоупотреблять икрой также может быть вредно: соль и консерванты могут спровоцировать отечность. Две-три чайные ложки в день - идеальная доза, указал он.

Логинов уточнил, что икра очень полезна: в ней есть фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины.