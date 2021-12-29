Кубань не будет снижать темпов вакцинации из-за новогодних праздников

29 дек. 18:59

Медицинские организации на Кубани в период новогодних выходных дней продолжат бесперебойную работу по вакцинации населения края, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Вакцинация жителей от COVID-19 продолжится в штатном режиме и в период праздничных дней. Сделать прививку можно будет в любом из 332 пунктов. Они открыты во всех городах и районах региона", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Поликлиники Кубани с 31 декабря по 9 января буду принимать пациентов с 09:00 до 16:00 мск, стационары и ковид-госпитали все будут работать в обычном режиме, а неотложная медицинская помощь и КТ-центры - круглосуточно, - добавили в администрации края.