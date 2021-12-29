В Британии захотели захватить Калиниград в случае войны России и Украины

29 дек. 18:53

Читатели британской газеты The Telegraph прокомментировали статью колумниста Марка Галеотти о шагах Запада в случае гипотетической войны России и Украины.

По его мнению, НАТО откажется воевать на стороне Киева, дабы не подвергать опасности своих солдат. Однако он заявил, что США и Европа могут ввести новый пакет санкции против Москвы и активизировать разведывательную деятельность.

"Это ссора в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем", — считает пользователь Mustak Ali Patel.

Комментатор Michael Petek призвал превратить Калининград в Кенигсберг в случае противостояния России и НАТО из-за Украины. Но ему возразила обозреватель Iwona Stephenson, заявив о хорошем вооружении в Калининграде. "Скорее всего, результат будет иной. Россия соединит его со своей территорией, закрыв Сувалкский коридор", — добавила она.

Читатель под ником Georgie Moon заявила, что Британия не должна посылать войска на Украину, поскольку Королевство не имеет к этому никакого отношения.