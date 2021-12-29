"Северный поток-2" готов поставлять газ в Европу

29 дек. 18:15

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона сообщил о готовности обеих ниток российского газопровода "Северный поток-2" к эксплуатации.

"Сегодня в 12:58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", - приводит его слова ТАСС.

Миллер заявил, что "Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через Украину. По его словам, в 2021 году было транспортировано 41,5 млрд кубов.

Стоит отметить, что Владимир Путин объявил о готовности газопровода к работе. Он также поздравил компанию и их партнеров по газопроводу с завершением работы над проектом.

"Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе", - сказал российский лидер.

Как подчеркнул глава государства, Россия начнет поставлять газ в Европу тогда, когда они примут решение о запуске газопровода.

"Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Германии. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 млрд кубометров по году", - добавил он.