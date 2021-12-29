Армянский министр назвал сроки строительства участка железной дороги Ерасх-Нахчыван-Джульфа

Строительство участка железной дороги Ерасх-Нахчыван-Джульфа можно провести за год, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
"По предварительным расчетам, чтобы начать эксплуатацию этого участка, перевозку грузов, понадобится от 10 месяцев до 1 года, для остальных - больше времени", - цитирует его Sputnik Армения.
Глава ведомства уточнил, что на одних участках потребуется объемная работа, другие восстановить и запустить будет легче, и самый важный из них - от Ерасха до Нахчывана и дальше в направлении ИРИ.
Саносян отметил, что в районе Мегри и Горадиза ситуация гораздо сложнее - там старая дорога разобрана.
По его словам, вопрос финансирования проекта пока обсуждается: либо оно пойдет из госбюджета, либо на кредитные средства, либо будет достигнута договоренность с ЮКЖД в рамках концессионного договора.