Армянский министр назвал сроки строительства участка железной дороги Ерасх-Нахчыван-Джульфа

29 дек. 18:26

Строительство участка железной дороги Ерасх-Нахчыван-Джульфа можно провести за год, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

"По предварительным расчетам, чтобы начать эксплуатацию этого участка, перевозку грузов, понадобится от 10 месяцев до 1 года, для остальных - больше времени", - цитирует его Sputnik Армения.

Глава ведомства уточнил, что на одних участках потребуется объемная работа, другие восстановить и запустить будет легче, и самый важный из них - от Ерасха до Нахчывана и дальше в направлении ИРИ.

Саносян отметил, что в районе Мегри и Горадиза ситуация гораздо сложнее - там старая дорога разобрана.

По его словам, вопрос финансирования проекта пока обсуждается: либо оно пойдет из госбюджета, либо на кредитные средства, либо будет достигнута договоренность с ЮКЖД в рамках концессионного договора.