ВОЗ заявила о необходимости привить к лету 70% населения Земли

29 дек. 18:21

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине выявления коронавируса COVID-19, обратился к государствам с призывом вакцинировать населения Земли к 1 июля 2022 года.

"В то время как 2021-й был тяжелым годом, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 282 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 458 271 случай заражения.