Россия и Беларусь проведут военные учения в начале следующего года

29 дек. 17:57

Россия и Беларусь планируют провести в феврале-марте 2022 года военные учения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в начале переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат", - цитирует главу российского государства ТАСС.

Белорусский лидер попросил Путина не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере. "Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем", - сказал президент Беларуси.