Мир с Азербайджаном экономически выгоден Армении

Прошлогодняя война между Арменией и Азербайджаном привела к освобождению оккупированных азербайджанских территорий и положила конец конфликту, длившемуся три десятилетия. Вооруженный конфликт был болезненным для обеих сторон, но в первую очередь для Армении, обострив и без того существующие экономические проблемы, пишет Eurasia Review.

Азербайджан сейчас находится в выгодном положении, извлекая выгоду из освобожденных земель, природных ресурсов и источников энергии, в то время как Армения лишилась такой возможности. Однако урегулирование конфликта и улучшение отношений принесут пользу всем странам региона, включая Армению.

Поскольку инвесторы предпочитают стабильность, завершение конфликта, поможет привлечь больше иностранных инвестиций в долгосрочной перспективе. ВВП обеих стран потенциально может вырасти в результате притока прямых иностранных инвестиций. Также стабильность может со временем привести к повышению кредитных рейтингов обеих стран и к снижению процентных ставок. Однако более привлекательной Армения станет не только для инвесторов. Спокойная обстановка также привлечет больше туристов со всего мира. В результате увеличения иностранных инвестиций в регион может вырасти и число деловых поездок.

Мир и стабильность всегда способствуют экономическому росту. В связи с отсутствием угрозы Армения сможет сократить военные расходы, увеличив инвестирование в такие области, как общественные проекты и человеческий капитал, а также укрепить свою экономику.

По данным Berlin Economics, Армения могла бы экономить до 3% ВВП ежегодно, не распределяя средства и ссуды на поддержку экономики Карабахского региона. Кредиты редко бывали выгодными для Армении. Обычно это вызывало у получающей стороны межгосударственных займов трудности с выплатой долга и создавало проблемы для страны. Несмотря на высокие затраты, связанные с Карабахским регионом, Армения так и не смогла в полной мере использовать оккупированную территорию, так как не располагала как достаточным человеческих ресурсов и развитой инфраструктурой для основательной эксплуатации природных ресурсов. Для такой небольшой экономики обслуживание региона иногда могло быть чрезмерно дорогостоящим.

Разрешение конфликта может способствовать улучшению отношений Армении с Азербайджаном и Турцией, границы с которыми были закрыты. У блокады было два основных негативных последствия для Армении: недиверсифицированные транспортные маршруты и альтернативные издержки отсутствия торговых отношений с Азербайджаном и Турцией. Армения также граничит только с Грузией и Ираном. Большая часть армянского экспорта в Европу по-прежнему идет через Грузию по двум маршрутам в Грузии: через порт Поти и КПП "Верхний Ларс". Ни один из этих маршрутов не подходит Армении полностью, потому что Поти требует слишком много времени и денег, в то время как "Верхний Ларс" - вариант рискованный и неудобный. Кроме того, если Грузия намеренно или непреднамеренно прекратит пропускать армянские товары, Армения столкнется с серьезными проблемами.

Например, в 2008 году в Грузии был разрушен железнодорожный мост, что затруднило транспортировку грузов из Армении. Это повлияло на рост цен на газ. Таким образом, в интересах Армении увеличить число транспортных связей, чтобы снизить риски и транспортные расходы. Помимо экспорта в Европу, в результате улучшения отношений с Баку Армения может также более эффективно экспортировать товары в азиатские страны, такие как Казахстан, через азербайджанские порты на Каспийском море.

Объемы экспорта в Армении низкие, но объем торговли можно увеличить, улучшив отношения с Турцией и Азербайджаном и открыв границы. Фактически, при открытии границ и нормализации торговых отношений, Турция может стать одним из основных торговых партнеров Армении. Кроме того, Армения может начать покупать газ у Азербайджана, одного из крупнейших поставщиков "голубого топлива" в регионе. Это позволит Армении диверсифицировать риски и рассчитывать на более выгодные условия при покупке газа.

Словом, хотя война и оказала серьезное негативное воздействие на экономику Армении, у страны еще есть шанс извлечь выгоду из мира и стабильности путем сотрудничества с соседними странами. Для развития устойчивой экономики Армении не следует упускать возможность улучшить отношения со своими соседями, способствуя дальнейшему укреплению мира в регионе.