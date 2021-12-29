Мишустин и Асадов обсудили ковид и разблокировку транспортных связей на Южном Кавказе

29 дек. 17:59

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в различных сферах, а также интеграционное взаимодействие на пространстве СНГ.

Они также уделили особое внимание борьбе с распространением коронавируса и массовой вакцинации населения.

"Михаил Мишустин и Али Асадов отметили важное значение деятельности трехсторонней Рабочей группы с участием заместителей глав правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных и экономических связей в Закавказье", - указано в сообщении.