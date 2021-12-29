Стало известно, почему Чечня, Дагестан и Ингушетия являются самыми трезвыми регионами РФ

29 дек. 17:54

Чечня, Дагестан и Ингушетия признаны самыми трезвыми регионами России, так как преобладающая в этих регионах религия запрещает алкоголь. Об этом сообщил нарколог Юрий Вяльба.

"Ингушетия, Чечня и Дагестан являются мусульманскими республиками, у них религия запрещает потреблять алкоголь. Люди стараются придерживаться тех канонов, которые предписывает вера, соответственно и пьют меньше", - приводит слова Вяльба РИА Новости.

По словам врача, жители северных регионов России, наоборот, имеют большую предрасположенность к спиртным напиткам, в том числе из-за климатических условий.

Ранее сообщалось, что проект "Трезвая Россия" признал Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область самыми "пьющими" регионами России по итогам 2021 года. Меньше всего, согласно рейтингу, алкоголь употребляют в Ингушетии, Чечне и Дагестане.