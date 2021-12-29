Новогоднее шоу из Грозного увидят из самолетов

29 дек. 17:37

Жители Чечни смогут заказать новогодние поздравления на телебашне в Грозном, сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

Световое представление на 200-метровом световом панно смогут увидеть даже пассажиры самолетов. Оно продлится в течение часа после боя курантов.

Как отметили в пресс-службе, показ светового шоу стал возможен благодаря установленной год назад подсветке,

"Задействовано 550 источников света, способных менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча в условиях низких температур. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе, аналогов ее подсветки нет", — говорится в сообщении.