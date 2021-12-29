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Азербайджан передал Армении пятерых армянских военных при посредничестве Венгрии

Азербайджан передал Армении пятерых армянских военных при посредничестве Венгрии

Баку при посредничестве Венгрии, руководствуясь принципами гуманизма, передал Еревану пять армянских военнослужащих, об этом рассказали в Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

Они были задержаны 16 ноября при предотвращении провокации, совершенной ВС РА в Кельбаджарском направлении.

Все пятеро - военнослужащие сверхсрочной службы. Это Саркис Абрамян (01.11.1995), Арман Хачатрян (18.06.1991), Ваге Агаджанян (08.01.1988), Сурен Хачатарян (16.04.1992) и Арам Аветян (04.10.1997).

Напомним, ранее 26 ноября, 4 и 19 декабря 2021 года Азербайджан передал противоположной стороне 21 военнослужащего армянского происхождения.

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