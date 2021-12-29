Азербайджан передал Армении пятерых армянских военных при посредничестве Венгрии

29 дек. 17:16

Баку при посредничестве Венгрии, руководствуясь принципами гуманизма, передал Еревану пять армянских военнослужащих, об этом рассказали в Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

Они были задержаны 16 ноября при предотвращении провокации, совершенной ВС РА в Кельбаджарском направлении.

Все пятеро - военнослужащие сверхсрочной службы. Это Саркис Абрамян (01.11.1995), Арман Хачатрян (18.06.1991), Ваге Агаджанян (08.01.1988), Сурен Хачатарян (16.04.1992) и Арам Аветян (04.10.1997).

Напомним, ранее 26 ноября, 4 и 19 декабря 2021 года Азербайджан передал противоположной стороне 21 военнослужащего армянского происхождения.