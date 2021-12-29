Армения объявила о начале подготовки строительства железной дороги в Азербайджан

29 дек. 17:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван начал подготовительные работы по строительству Мегринского участка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

По его словам, тема открытия региональных коммуникаций содержит большие возможности.

"Я должен подчеркнуть, что в силу некоторых обстоятельств тема открытия региональных коммуникаций содержит определенные проблемы, но также должен подчеркнуть, что она содержит и большие возможности", - цитирует Пашиняна пресс-служба главы правительства.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что Ереван восстановит 45 км отрезка железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз.