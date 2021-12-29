Новогодняя выставка "Азербайджанские народные сказки" открылась на ВДНХ

29 дек. 17:04

29 декабря в преддверии Нового Года, в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялось торжественное открытие выставки азербайджанских сказок. Азербайджанские сказки являются произведением устного творчества, повествующие о героическом прошлом азербайджанского народа, об отваге, смекалке и мудрости. В рамках мероприятия прошла викторина с призами для маленьких гостей, дегустация национальных угощений, хороводы, песни и танцы.