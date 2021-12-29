Турция поставит Азербайджану свою антикоронавирусную вакцину TURKOVAC

29 дек. 17:10

Турция поставит в Азербайджан партию своей вакцины от коронавируса TURKOVAC, - заявил глава Института здравоохранения Турции Эрхан Акдоган.

"Мы также работаем над предоставлением вакцины нуждающимся странам. Несколько месяцев назад в рамках клинических испытаний TURKOVAC мы осуществляли совместные научные исследования с такими странами, как Азербайджан, Пакистан, Кыргызстан. На прошлой неделе мы завершили соответствующие приготовления в связи с вакциной TURKOVAC", - заявил он, передает Тренд.

Власти Турции после тщательного исследования 22 декабря разрешили использование в стране местной вакцины от коронавируса TURKOVAC, на труецких фармзаводах стартовало ее массовое производство.