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Глава UFC рассказал, чего не хватило Нурмагомедову для величия

Глава UFC рассказал, чего не хватило Нурмагомедову для величия

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что бывший чемпион промоушена в легком весовой категории Хабиб Нурмагомедов мог бы стать величайшим бойцом, если бы завершил карьеру несколько позже.

"Я думаю, что Хабиба, пожалуй, можно было бы назвать величайшим, если бы он задержался с нами подольше. Кончина его отца была прискорбной. Думаю, он просто дошел до такого момента в своей жизни, когда другого не оставалось. Когда денег становится так много, все меняется", - поведал глава UFC в интервью для канала THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

По его словам, с ростом доходов спортсмену становится сложнее заставить себя трудиться с прежней отдачей. "Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть такие деньги", - пояснил Уайт.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца.

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