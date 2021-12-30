«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные мировые новости за неделю. Марина Лагутина подводит итоги 2021 года и рассказывает о важнейших политических, экономических, социальных и спортивных событиях года.
Инфоповод. Итоги года. Мир на Южном Кавказе. Кризисы и конфликты. Борьба с COVID-19. Успехи в спорте
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