Инфоповод. Итоги года. Мир на Южном Кавказе. Кризисы и конфликты. Борьба с COVID-19. Успехи в спорте

30 дек. 16:00

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные мировые новости за неделю. Марина Лагутина подводит итоги 2021 года и рассказывает о важнейших политических, экономических, социальных и спортивных событиях года.