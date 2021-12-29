Казахстан полностью отказался от смертной казни

29 дек. 16:48

В Казахстане полностью отменили смертную казнь. Соответствующие поправки в законодательство подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

Поправки внесены в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В УК статья "смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью.

Напомним, в ноябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна полностью отменить смертную казнь без каких-либо оговорок о возможности ее применения за военные преступления.