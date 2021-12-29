Риэлторы Сочи вместе с властями будут бороться с недобросовестными продавцами жилья

29 дек. 16:41

Власти Сочи подписали соглашение о сотрудничестве с Гильдией риэлторов города-курорта, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Реестр профессиональных участников рынка недвижимости создали в Сочи. Его данные опубликованы на сайте grsnet.grsochi.ru. Он включает 1,5 тыс сотрудников, из которых уже около 600 брокеров и агентов прошли добровольную сертификацию. Теперь любой продавец или покупатель перед сделкой сможет проверить благонадежность своего агента недвижимости и его принадлежность к той или иной риэлторской компании", - подчеркивает пресс-служба, передает "Интерфакс".

В рамках нового соглашения мэрия будет сотрудничать с гильдией риэлторов в вопросах борьбы с недобросовестными продавцами недвижимости на курорте.