ОАЭ помогут Грузии с развитием солнечной энергетики

29 дек. 16:36

Фонд развития энергетики Грузии и Государственный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Масдар" подписали в ходе Dubai Expo 2020 соглашение о разработке проекта солнечной электростанции в Грузии.

Согласно документу, окончательное решение о финансировании проекта будет принято после завершения исследовательской фазы (в течение полугода с момента подписания соглашения). С этой целью компания "Масдар" выразила заинтересованность в строительстве в Грузии солнечной электростанции мощностью до 100 МВт.

"Это будет первый проект, но, конечно, не последний", - подчеркнула министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, такой же большой интерес "Масдар" проявляет к проектам ветряных турбин на воде и плавучим солнечным электростанциям. "Эти новейшие технологии скоро будут представлены в Грузии в результате нашего сотрудничества", - цитирует министра "Грузия Online".