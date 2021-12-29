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Жители осетинского села добились отмены установки вышки сотовой связи

Жители осетинского села добились отмены установки вышки сотовой связи

Жители североосетинского села Хаталдон выразили коллективный протест против установки вышки сотовой связи, обратившись в прокуратуру Северной Осетии.

В ведомстве провели проверку, которая засвидетельствовала: ПАО "Вымпелком" планировало построить базовую станцию сети сотовой радиотелефонной связи на землях, предназначенных для ведения личных подсобных хозяйств, что нарушает положения Земельного кодекса, о чем прокуратура предупредила директора Владикавказского отделения компании, - передает "АиФ-Стврополье".

Жители аргументировали отказ от строительства тем, что вышка будет плохо влиять на пчел, а также жаловались, что она будет расположена слишком близко к пастбищам.

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