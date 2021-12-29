Жители осетинского села добились отмены установки вышки сотовой связи

29 дек. 16:24

Жители североосетинского села Хаталдон выразили коллективный протест против установки вышки сотовой связи, обратившись в прокуратуру Северной Осетии.

В ведомстве провели проверку, которая засвидетельствовала: ПАО "Вымпелком" планировало построить базовую станцию сети сотовой радиотелефонной связи на землях, предназначенных для ведения личных подсобных хозяйств, что нарушает положения Земельного кодекса, о чем прокуратура предупредила директора Владикавказского отделения компании, - передает "АиФ-Стврополье".

Жители аргументировали отказ от строительства тем, что вышка будет плохо влиять на пчел, а также жаловались, что она будет расположена слишком близко к пастбищам.