СМИ: В Анкаре арестован россиянин с поддельными документами

29 дек. 16:07

Турецкие полицейские задержали в аэропорту Анкары гражданина России с поддельным паспортом, подозреваемого в связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГ, - сообщает турецкая газета "Ени Шафак".

"Гражданин России с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога. У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия гражданина, имеющего паспорт Узбекистана. Паспорт оказался поддельным, а подозреваемый - гражданином России узбекского происхождения", - сообщает издание, передает РИА Новости.

При проверке сумок задержанного было обнаружено множество поддельных удостоверений личности, паспортов, водительских прав разных стран, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, созданные с использованием поддельной идентификационной информации для использования в международных поездках.

В багаже задержанного находились качественные профессиональные принтеры высокого разрешения, - добавили в полиции.

"Суд в Анкаре, куда был доставлен задержанный, арестовал его", - уточняет издание.