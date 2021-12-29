Стало известно, когда поступит на рынок назальная вакцина Sputnik

29 дек. 15:59

Назальная вакцина Sputnik поступит на рынок в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российской вакцины в социальной сети Twitter.

Как отмечается, данная вакцина будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма коронавируса COVID-19 не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 282 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 458 271 случай заражения.