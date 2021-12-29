С нового года жителям Казахстана придется платить налоги за парковки и кладовки

29 дек. 15:55

С будущего 2022 года кладовки и парковочные места будут включены в расчет налога на имущество физических лиц – такие изменения включены в Налоговый кодекс страны.

Законом от 20 декабря 2021 года внесены изменения и дополнения в статью 529 Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), - сообщает Учет.kz.

Статья устанавливает порядок расчета имущественного налога, в него теперь будет включаться кладовка, находящаяся в многоквартирном жилом доме и используемая в личных целях, а также парковочное место. Исчислять новый налог будут сами налоговые органы на основании стоимости, определяемой госкорпорацией "Правительство для граждан"

Напомним, на сегодняшний день в расчет налога включаются: холодная пристройка, хозяйственная (служебная) постройка, цокольный этаж, подвал жилища, гараж.