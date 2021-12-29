Каспий стремительно теряет воду - экологи

29 дек. 15:36

Только в уходящем году Каспийское море обмелело на 35 см, что является максимальным показателем по сравнению с предыдущими годами, - сообщила глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

"В нынешнем году уровень Каспия понизился на максимальный показатель. В марте 2022 года по инициативе министерства экологии и природных ресурсов состоится конференция, на которой при участии специалистов из Германии и других стран будет уделено внимание вопросу создания научной базы в этой области", - рассказала Тагиева, передает Тренд.

Все прикаспийские страны обеспокоены снижением уровня моря, - добавила метеоролог.