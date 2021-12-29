Новый год в Карачаево-Черкесию может прийти с лавинами

29 дек. 15:20

В канун Нового года в горах Карачаево-Черкесии возможны сходы лавин, - говорится в экстренном предупреждении, которое распространило ГУ МЧС России по КЧР.

"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасная ситуация прогнозируется 30 и 31 декабря, а также 1 января на высоте более 1500 м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сход снежных лавин может повлечь за собой иные чрезвычайные ситуации и происшествия, а также повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, - говорится в сообщении.