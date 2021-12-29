Женщины Кабула попросили мировое сообщество разморозить афганские активы

29 дек. 15:14

В среду, 29 декабря, жительницы Кабула из-за тяжелой экономической ситуации в Афганистане и голода вышли на акцию протеста, требуя разморозить финансовые активы страны. "Талибан" (запрещено в России) не препятствовал проведению протестной акции.

Участницы протеста обратились к мировому сообществу с просьбой предоставить гуманитарную помощь афганскому народу и потребовали от США разморозить долю Афганистана в активах Международного валютного фонда (МВФ).

Протестующие отмечают, что разморозка активов поможет решить проблему нехватки рабочих мест в стране и дать весомой части населения возможность не оказаться за чертой бедности, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения. На фоне перехода власти к "Талибану" западные банки заморозили иностранные активы Афганистана. По данным ООН, финансовая система и система банковских платежей в страны находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятки лет.