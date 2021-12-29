Сигнал с просьбой о помощи от подмосковных туристов в КБР оказался ложным

29 дек. 15:06

Сигнал с просьбой о помощи от группы туристов из Подмосковья, находящихся в горах Кабардино-Балкарии, оказался ложным, они находятся в безопасности, а GPS трекер сработал нештатно, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"По состоянию на 13:40 спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы у них нештатно сработал GPS трекер", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее сегодня группа туристов из Московской области запросила помощь спасателей в горном ущелье Кабардино-Балкарии. Перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в МЧС России. В ее составе пятеро мужчин и две женщины.