В Ставрополе местный житель устроил ДТП с лобовым столкновением

29 дек. 14:58

В Ставрополе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Mark и Nissan Note, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась вечером 27 декабря на проспекте Ворошилова.

Было установлено, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Nissan. Травмы получила пассажирка второй иномарки, водители не пострадали.

Как отмечается, у 58-летнего жителя Ставрополя, находившегося за рулем Toyota, были признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти процедуру освидетельствования, после чего на него составили административный протокол. Нарушителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс рублей, передает "Победа26".