26 декабря может стать памятной датой календаря

29 дек. 14:50

России следует ввести в календарь 26 декабря как День памяти о прекращении существования СССР – законопроект об этом внес в Госдуму депутат от ЛДПР Борис Чернышов, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

Законопроект направлен на установление дня памяти о прекращении существования СССР 26 декабря. Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", - передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня официального распада СССР. Советский Союз перестал существовать после подписания Беловежского соглашения 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Однако последним днем существования Советского союза можно считать и 26 декабря, когда Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекращении существования Союза.