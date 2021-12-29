Россия готова помочь Армении и Турции нормализовать отношения

29 дек. 14:48

Россия готова выступить посредником на переговорах между Арменией и Турцией для нормализации отношений между странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах", - цитирует замминистра РИА Новости.

При этом Руденко подчеркнул, что сторонам важно отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства.

Напомним, в настоящее время дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют. Сухопутная граница между ними закрыта с 1993 года.